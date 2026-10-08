У резиденции губернатора в США нашли семь гробов с человеческими останками

У резиденции губернатора американского штата Северная Дакота обнаружили семь гробов с человеческими останками возрастом более 100 лет. Рядом находился загадочный деревянный ящик, назначение которого пока не установлено. Об этом сообщает People со ссылкой на местные власти.

Необычная находка была сделана в городе Бисмарк. Первые кости рабочие заметили ещё 19 мая во время установки нового забора вокруг резиденции. Строительство приостановили, а территорию передали археологам для обследования.

Предварительный анализ показал, что среди погребённых были две женщины, двое мужчин, двое подростков мужского пола и один маленький ребёнок. Специалисты обследовали более 80 подозрительных участков, используя в том числе георадар.

Выяснилось, что с 1873 по 1877 год на этом месте располагалось первое общественное кладбище Бисмарка. В 1880-х захоронения решили перенести на другие участки. Тогда считалось, что все могилы ликвидировали, однако спустя почти полтора века оказалось, что часть останков осталась под землёй.

Причём подобные открытия здесь происходили и раньше. В 1903 году при строительстве трамвайной линии обнаружили 13 захоронений, а в 1959-м во время возведения прежней губернаторской резиденции нашли ещё пять.

Сейчас учёные изучают извлечённые останки и найденные предметы. Исследования планируют завершить в начале 2027 года, после чего погребённых перезахоронят на местном кладбище весной.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении нетронутой могилы воина X века под Суздалем. Археологи нашли деревянную погребальную камеру размером 3,1 на 2,7 метра, где покоился мужчина 25–35 лет. Вместе с ним были захоронены конь и собака, а рядом лежали боевой топор, копьё, нож, элементы одежды и другие предметы. Находка позволила исследователям пересмотреть представления о времени появления военной знати в Суздальском Ополье.