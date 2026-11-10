Россия подготовила собственный позиционный документ о принципах построения новой архитектуры безопасности в Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 10 ноября на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что будущая система должна учитывать интересы всех участников и исключать ситуации, когда безопасность одного государства обеспечивается за счёт другого. По словам министра, именно на достижение такого баланса Москва рассчитывает ориентировать международный диалог.

Лавров также затронул отношения с Вашингтоном. Он признал, что российская сторона не строит иллюзий относительно администрации президента США Дональда Трампа, однако считает продолжение контактов необходимым.

«Не питая иллюзий, <…> всегда лучше разговаривать», — отметил министр.

По его словам, Москва надеется, что американскому руководству хватит решимости продолжать переговоры ради достижения договорённостей, которые не будут ущемлять безопасность ни одной из сторон. При этом Лавров признал, что конкретные механизмы будущей системы ещё предстоит определить. Россия располагает собственными предложениями, однако выстраивать новую архитектуру безопасности предполагается с учётом уже существующих международных объединений.

«Как это сделать — не знаю, это предстоит понять. У нас есть свой позиционный документ», — заявил глава МИД.

В качестве возможной основы для дальнейшего взаимодействия министр упомянул Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Все эти объединения уже занимаются вопросами региональной стабильности и поддерживают контакты друг с другом.

Форум проходит в Москве 10–11 ноября в рамках российского председательства в ОДКБ. Его участники обсуждают противодействие современным угрозам, международное сотрудничество и возможности формирования общей системы безопасности на евразийском пространстве.

Ранее Сергей Лавров назвал неизбежным возвращение Евросоюза к диалогу о безопасности в Евразии. На встрече с белорусским коллегой Максимом Рыженковым глава российского МИД выразил уверенность, что европейские государства рано или поздно будут вынуждены присоединиться к обсуждению новой системы безопасности. На вопрос о перспективах такого участия министр кратко ответил: «Жизнь заставит».