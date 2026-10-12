У России может появиться сухопутная граница с Японией: Кунашир двигается к Хоккайдо

Берег Кунашира за последние десятилетия заметно продвинулся в сторону японского острова Хоккайдо. Как сообщает SHOT, южная часть Весловского полуострова за полвека выросла примерно на 380 метров благодаря песку, который приносят морские течения.

Сейчас от крайней точки Кунашира до Хоккайдо — около 16 километров. Несмотря на изменение береговой линии, речь о скором появлении сухопутной границы между Россией и Японией не идёт. В проливе Измены, разделяющем острова, сформировались песчаные отмели и участки мелководья. Это осложняет судоходство: глубина в отдельных местах составляет всего несколько метров, поэтому маршрут подходит не для всех судов.

Береговая линия Курильских островов меняется не только из-за морских течений. На её форму влияют и вулканические процессы. Например, извержение вулкана Райкоке в июне 2019 года сопровождалось выбросами пепла и накоплением вулканических отложений вдоль побережья.

На острове Матуа расположен вулкан Сарычева, извергавшийся в 2009 году. После таких событий рельеф островов может меняться из-за лавы, пепла и других вулканических материалов.

Ранее на курильском острове Кунашир заметили медведя, который появился в результате скрещивания белого и бурого видов. У двух видов есть различия в половом поведении и рационе, однако существенных внутривидовых различий между ними нет. По его словам, белые и бурые медведи способны давать потомство при скрещивании.