Корреспондент французской газеты Le Figaro Ален Барлюэ исполнил свою давнюю мечту и провёл четыре дня на Кунашире. Поездка на Южные Курилы произвела на журналиста сильное впечатление: его удивили природа острова, близость Японии и условия жизни местных жителей. Об этом он рассказал во время встречи с редакцией «Губернских ведомостей».

Барлюэ признался, что несколько лет хотел попасть на Курильские острова. Ранее он уже бывал на Дальнем Востоке и в Сахалинской области, однако нынешнюю поездку специально посвятил Кунаширу.

За несколько дней французский корреспондент побывал в кальдере вулкана Головнина и на фумарольном поле вулкана Менделеева, осмотрел окрестности Южно-Курильска. Особенно его впечатлила местная природа. Увидеть медведей журналисту не удалось, зато лисы, по его словам, встречались ему довольно часто.

«Великолепная природа, уникальная, красивая. Очень хотел увидеть медведей, но не получилось. А местные жители мне сказали, что это совсем неплохо, что мы их не встретили», — рассказал Барлюэ.

С берега Кунашира корреспондент смог разглядеть Японию и удивился тому, насколько близко находится соседняя страна. Однако интересовали его не только достопримечательности: журналист хотел лично посмотреть, как устроена повседневная жизнь островитян, поэтому общался с местными жителями и посещал социальные объекты.

Условия на удалённом острове Барлюэ оценил положительно. По его наблюдениям, там работают школы, детские сады, спортивные и культурные учреждения, а привычных проблем со снабжением он не заметил.

«Я не увидел принципиальной разницы между жизнью в Сахалинской области и, например, в Москве. Транспорт ходит чётко, магазины хорошо обеспечены, дефицита товаров нет», — отметил журналист.

Барлюэ также рассказал, что его семья связана с Россией: его бабушка и дедушка по материнской линии были выходцами из страны. Русский язык будущий журналист начал изучать ещё в школе и продолжает заниматься им сейчас. В России корреспондент Le Figaro работает уже семь лет.

По итогам путешествия Барлюэ намерен подготовить собственный материал о Курилах. По его словам, пережитые во время поездки впечатления и разговоры с людьми невозможно заменить текстом, созданным искусственным интеллектом.

«То, что я испытывал на Сахалине, на Курилах, то, что я видел, то, что я чувствовал, люди, с которыми я разговаривал, — это уникально. Об этом я расскажу в своей статье», — подчеркнул корреспондент.

Кстати, недавно и президент РФ Владимир Путин посетил Курильские острова и приехал на Итуруп. Поездка российского лидера вызвала официальный протест Токио, который продолжает предъявлять претензии на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает российский суверенитет над этими территориями законным итогом Второй мировой войны. Позднее Путин заявил, что ответственность за ухудшение отношений России и Японии полностью лежит на японском правительстве.