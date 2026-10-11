У россиянки украли украшения на полмиллиона в 5-звёздочном отеле в Ереване

Россиянка заявила о пропаже украшений стоимостью около 500 тысяч рублей после остановки в 5-звёздочном отеле Mövenpick Yerevan. По словам Екатерины, драгоценности исчезли из ручной клади, которую семья на несколько часов оставляла в камере хранения гостиницы.

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Екатерина с близкими летела из Волгограда в Дубай с двухдневной остановкой в Ереване. Когда семья приехала в отель, номер стоимостью около 25 тысяч рублей в сутки ещё не был готов, поэтому багаж оставили на хранение и отправились гулять.

В одной из сумок находилась шкатулка с украшениями, которые, по словам девушки, муж дарил ей в течение семи лет. Пропажу Екатерина заметила уже после прилёта в Дубай: открыв шкатулку, она обнаружила, что та пуста.

Россиянка обратилась в полицию и попросила гостиницу предоставить записи с камер видеонаблюдения в зоне хранения багажа. По её словам, представители отеля заявили, что на имеющихся записях момент кражи не зафиксирован, а позднее сообщили, что видео уже удалено из-за истечения срока хранения.

Екатерина утверждает, что её удивило исчезновение записей всего через несколько дней после проживания. Она считает, что украшения могли пропасть именно во время нахождения багажа в гостинице, однако официально это не установлено.

Ранее Life.ru рассказывал о россиянке, у которой в одном из самых дорогих отелей турецкого Бодрума пропали часы Audemars Piguet стоимостью около 10 миллионов рублей. По словам туристки, камеры показывали, что она вошла в номер с часами на руке, а вышла уже без них. Девушка обратилась в полицию, наняла адвоката и связалась с российским консульством, однако администрация отеля заявила, что она могла потерять аксессуар сама.