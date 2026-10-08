У сайтов крупнейших российских СМИ возникли проблемы с загрузкой

При попытке открыть сайты ряда крупных российских СМИ возникают проблемы с загрузкой страниц. В частности, сбой затронул РБК, «Ведомости», РИА Новости, «Коммерсантъ» и ИС «Вести». В неполадках убедился корреспондент Life.ru.

Часть страниц не открывается или зависает во время загрузки.

Ранее российские пользователи массово пожаловались на проблемы с подключением к App Store. За короткое время число обращений на «Сбой.рф» выросло до нескольких сотен, а часть владельцев устройств Apple при запуске магазина приложений видела сообщение «Не удаётся подключиться». При этом на официальной странице состояния сервисов компании App Store продолжал отображаться как доступный.