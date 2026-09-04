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Регион
Опубликовано 4 сентября, 18:49

У «справедливой карты мира» обнаружились разные границы для Китая, Индии и Ближнего Востока

У карты Equal Earth нашли разные версии границ Китая и Индии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У политической карты мира Equal Earth, проекцию которой поддержала Генассамблея ООН, существуют разные варианты отображения спорных территорий. На официальном сайте проекта пользователям предлагают версии с отдельными наборами границ и подписей для Китая, Индии и Ближнего Востока.

Так, для китайского языка доступны сразу две карты. Первая обозначена как Chinese 1 — Traditional characters, standard boundaries («традиционные иероглифы, стандартные границы»), вторая — Chinese 2 — Simplified characters, PRC boundaries («упрощённые иероглифы, границы КНР»).

На варианте с границами КНР Тайвань и индийский штат Аруначал-Прадеш показаны как территории Китая. На китайской карте со стандартными границами Тайвань отображён отдельно, а Аруначал-Прадеш — в составе Индии.

Отдельная версия существует и для самой Индии. На сайте она сейчас обозначена как English 2 — India boundaries, а в истории изменений проекта её появление в 2021 году прямо описано как карта с «India-approved boundaries» — границами, одобренными Индией. На ней спорные территории Кашмира отображаются в соответствии с индийской позицией.

Ещё необычнее устроен выбор арабской версии. Официальный сайт предлагает пользователю два файла: Arabic 1 — With Palestine labelled («с обозначением Палестины») и Arabic 2 — With Israel labelled («с обозначением Израиля»). То есть даже подпись одного из наиболее спорных регионов мира зависит от выбранного варианта карты.

Российская делегация поставила точку в споре о Крыме на ГА ООН
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Ранее Life.ru сообщал, что Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию Correct the Map, которая рекомендует использовать Equal Earth и другие равновеликие проекции там, где важно корректно сравнивать площади стран и континентов. Документ не утверждает конкретный вариант государственных границ на карте.

Главные решения международных организаций, территориальные вопросы и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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