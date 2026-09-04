У «справедливой карты мира» обнаружились разные границы для Китая, Индии и Ближнего Востока

У политической карты мира Equal Earth, проекцию которой поддержала Генассамблея ООН, существуют разные варианты отображения спорных территорий. На официальном сайте проекта пользователям предлагают версии с отдельными наборами границ и подписей для Китая, Индии и Ближнего Востока.

Так, для китайского языка доступны сразу две карты. Первая обозначена как Chinese 1 — Traditional characters, standard boundaries («традиционные иероглифы, стандартные границы»), вторая — Chinese 2 — Simplified characters, PRC boundaries («упрощённые иероглифы, границы КНР»).

На варианте с границами КНР Тайвань и индийский штат Аруначал-Прадеш показаны как территории Китая. На китайской карте со стандартными границами Тайвань отображён отдельно, а Аруначал-Прадеш — в составе Индии.

Отдельная версия существует и для самой Индии. На сайте она сейчас обозначена как English 2 — India boundaries, а в истории изменений проекта её появление в 2021 году прямо описано как карта с «India-approved boundaries» — границами, одобренными Индией. На ней спорные территории Кашмира отображаются в соответствии с индийской позицией.

Ещё необычнее устроен выбор арабской версии. Официальный сайт предлагает пользователю два файла: Arabic 1 — With Palestine labelled («с обозначением Палестины») и Arabic 2 — With Israel labelled («с обозначением Израиля»). То есть даже подпись одного из наиболее спорных регионов мира зависит от выбранного варианта карты.

Ранее Life.ru сообщал, что Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию Correct the Map, которая рекомендует использовать Equal Earth и другие равновеликие проекции там, где важно корректно сравнивать площади стран и континентов. Документ не утверждает конкретный вариант государственных границ на карте.