«У США нет друзей, есть только интересы»: В Чехии призвали брать пример с Трампа

Чехия должна ставить собственные экономические интересы выше идеологии, как это делают США, заключившие топливную сделку с Россией. Такое мнение высказал председатель Палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура в соцсети X.

«Это показывает нам, что только глупец будет ставить идеологию выше экономики своей страны. У США нет друзей, у них есть только интересы. И мы должны поступать так же», — подчеркнул политик.

По словам Окамуры, американской администрации необходимо показать избирателям, что она способна обеспечить граждан более дешёвым топливом. Именно этим, считает спикер парламента, объясняются договорённости Вашингтона и Москвы по поставкам российского дизеля.

Чешский политик также связал топливный кризис с украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам России. По его оценке, эти атаки усугубили ситуацию на мировом рынке, после чего США призвали Киев прекратить удары и договорились с Москвой о поставках горючего. Окамура назвал такой подход логичным и подчеркнул, что власти Чехии тоже должны руководствоваться прежде всего интересами собственной страны и её граждан.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива после договорённостей Владимира Путина и Дональда Трампа. Решение вступило в силу 10 октября и позволяет на первом этапе направить на мировой рынок до 500 тысяч тонн горючего. Российские нефтяные компании приступают к заключению контрактов с зарубежными покупателями.