У сторожа из Сибири отказала рука после пули в голову от депутата-охотника

В Красноярском крае 35-летний сторож, получивший пулевое ранение во время охоты с участием бывшего депутата Дзержинско-Тасеевского округа Александра Шубы и директора местной школы, находится в тяжёлом состоянии.

Пострадавшему провели операцию по извлечению пули из черепа. После ранения у мужчины отказала рука. Бывший депутат Дзержинско-Тасеевского округа уже подтвердил, что находился на месте происшествия. Он назвал случившееся несчастным случаем на охоте и объяснил, что на траектории выстрела оказалась избушка, которой, по его словам, ещё за два дня до этого там не было.

Директор местной школы также подтвердил своё присутствие на охоте, однако заявил, что не брал с собой ружьё, пишет «База».

Напомним, бывший депутат Дзержинско-Тасеевского округа Александр Шуба вместе с директором местной школы отправился охотиться на косулю. Мужчины открыли огонь в поле и попали в бытовку, где отдыхал сторож, охранявший комбайны. Одна из пуль угодила ему в голову. Мужчину доставили в больницу, где врачи провели операцию и извлекли пулю из черепа. Сейчас пострадавший находится в тяжёлом состоянии. У него начала отказывать рука. По факту происшествия возбудили уголовное дело о покушении на убийство.