Многолетнее воздействие западных государств на историческое сознание украинцев стало одной из причин распространения антироссийских взглядов среди молодого поколения страны. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа в беседе с РИА «Новости».

По оценке политика, рассчитывать на появление в Киеве власти, настроенной на конструктивное сотрудничество с Москвой, в обозримой перспективе не приходится.

«Не думаю, что в ближайшие годы на Украине возникнет дружеский нам режим», — подчеркнул он.

Бордюжа убеждён, что сложившаяся ситуация стала результатом продолжительной деятельности представителей США, Великобритании и других европейских стран. По его словам, иностранные структуры на протяжении многих лет стремились изменить восприятие прошлого украинским обществом, постепенно разрушая исторические связи с Россией. Именно этим экс-руководитель ОДКБ объясняет негативное отношение значительной части молодёжи к соседнему государству.

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