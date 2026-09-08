У Superjet при посадке в Москве отказали системы навигации и защиты от столкновений

У пассажирского Superjet авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс из Волгограда в Москву, возникли неполадки сразу в двух бортовых системах — TCAS и GPS. По данным SHOT, это произошло при снижении перед посадкой в Шереметьево.

Как утверждает канал, сбой зафиксировали на высоте около пяти тысяч метров. Несмотря на неполадки, экипаж продолжил заход и благополучно посадил самолёт в московском аэропорту. Никто не пострадал.

TCAS — бортовая система предупреждения столкновений в воздухе. Она отслеживает находящиеся поблизости воздушные суда и предупреждает экипаж об опасном сближении, а при необходимости выдаёт рекомендации по манёвру.

GPS используется для спутниковой навигации и определения местоположения самолёта. При этом воздушное судно располагает и другими бортовыми и наземными средствами, позволяющими экипажу контролировать полёт и выполнять посадку.

По информации SHOT, после прибытия в Шереметьево Superjet временно отстранили от эксплуатации. Уже на следующий день самолёт вновь вернулся к выполнению рейсов.

А в конце августа пассажирский Superjet авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в Тбилиси, совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. На борту находилось 99 пассажиров и экипаж. Выяснилось, что в кабине пилотов неожиданно сработала сигнализация, предупреждающая о задымлении или возгорании в багажном отсеке.