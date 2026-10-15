У тебя такие руки, что сбежали даже брюки: Вирусолог раскрыла главную опасность немытых ладоней

Привычка трогать глаза, нос и рот немытыми руками помогает микробам проникать в организм. Через загрязнённые руки также распространяются кишечные, респираторные и кожные инфекции. Об этом Life.ru во Всемирный день мытья рук рассказала руководитель Центра клинической вирусологии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, к.м.н. Мария Ласеева.

Гигиена рук играет фундаментальную роль в профилактике распространения многих инфекционных заболеваний. Руки служат основным инструментом взаимодействия человека с окружающей средой и, к сожалению, идеальным переносчиком для множества микробов. К началу 21 века международные организации и правительства всё больше осознавали, что простые поведенческие изменения, такие как мытьё рук с мылом, могут иметь огромное влияние на здоровье, особенно в развивающихся странах, где доступ к чистой воде и санитарии был ограничен. Мария Ласеева Руководитель Центра клинической вирусологии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, к.м.н.

Гигиена рук остаётся одним из самых эффективных, экономичных и доступных методов предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Несмотря на кажущуюся простоту, регулярное и правильное мытьё рук с мылом или обработка спиртосодержащим антисептиком играет критически важную роль в прерывании цепей передачи патогенных микроорганизмов, влияя на здоровье отдельных людей и целых сообществ.

Механизмы передачи инфекций через грязные руки

Прямой контакт: Патогены передаются от одного человека к другому при рукопожатии или других прямых физических контактах, когда руки человека загрязнены микробами. Непрямой контакт (через фомиты): Микроорганизмы оседают на различных поверхностях (дверные ручки, выключатели, столы, перила, игрушки, медицинское оборудование) после контакта с загрязнёнными руками. Затем эти микробы подхватываются руками другого человека, который впоследствии инфицируется. Самоинокуляция: Человек прикасается грязными руками к собственным слизистым оболочкам (глаза, нос, рот), перенося микробы на менее защищённые участки организма. Этот механизм особенно актуален для респираторных и глазных инфекций. Фекально-оральный путь: После контакта с фекалиями (например, после посещения туалета, смены подгузников) при несоблюдении гигиены рук патогены переносятся на пищу, посуду или непосредственно в рот.

Категории инфекционных заболеваний

Кишечные инфекции — наиболее очевидная и прямая связь. Микробы, обитающие в кишечнике инфицированного человека или животного, попадают на руки через фекалии, а затем проникают в организм здорового человека. Таким образом могут передаваться бактериальные (дизентерия, сальмонеллез и даже холера), вирусные (ротавирусные, норовирусные, энтеровирусные) кишечные инфекции и инфекции, вызванные простейшими (лямблиоз).

Респираторные инфекции — хотя основным путём передачи является воздушно-капельный, грязные руки играют значительную роль в их распространении через самоинокуляцию и контакт с загрязнёнными поверхностями.

Кожные инфекции и инфекции мягких тканей и слизистых оболочек — прямой контакт с грязными руками может приводить к инфицированию повреждённой кожи или распространению уже существующих инфекций. Таким образом могут передаваться стафилококковые и стрептококковые инфекции, грибковые и вирусные инфекции и чесотка.

«Доказано, что правильная гигиена рук может снизить заболеваемость диарейными болезнями на 30-48%, а респираторными инфекциями — на 20%. Соблюдение строгой гигиены рук помогает в предотвращении вспышек кишечных и респираторных инфекций в школах, детских садах, больницах и других коллективах», — подчёркивает эксперт.

Основные методы гигиены рук

Мытьё рук с мылом и водой: Эффективно для удаления грязи, жира и большинства микробов. Рекомендуется использовать тёплую воду и мыть руки не менее 20-30 секунд, тщательно намыливая все поверхности. Обработка рук спиртосодержащим антисептиком: Удобен, когда нет доступа к воде и мылу, но руки не имеют видимых загрязнений. Антисептик должен содержать не менее 60% спирта.

Роль гигиены рук в профилактике инфекционных заболеваний невозможно переоценить, отмечает специалист. Это не просто привычка, а ключевая стратегия общественного здравоохранения, которая формирует барьер против распространения патогенов. От предотвращения повседневных простуд до сдерживания смертельно опасных госпитальных инфекций, от борьбы с эпидемиями до обеспечения безопасности пищевых продуктов — во всех этих аспектах тщательная и своевременная гигиена рук является первым и самым мощным инструментом защиты.

«Повышение осведомлённости и обеспечение доступа к средствам для гигиены рук являются фундаментальными задачами для улучшения здоровья населения во всём мире», — заключила Ласеева.

А ранее стало известно, что причиной массового отравления учеников Национальной татарской гимназии в Саратове стала стафилококковая инфекция. Опасную бактерию обнаружили не только у заболевших детей, но и у сотрудников школьной столовой, которые сами не испытывали никаких симптомов. Анализы подтвердили наличие стафилококка в биологических материалах детей и персонала столовой. При этом сотрудники пищеблока оказались бессимптомными носителями инфекции. По предварительным выводам специалистов, бактерия могла попасть в пищу от одного из работников.