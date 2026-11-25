Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что лишилась части золотых украшений во время перелёта в Лиссабон. О случившемся она рассказала на своей странице в сети.

Украденные украшения Лазаревой*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut*

Лазарева* прилетела в столицу Португалии, в том числе для участия в съёмках одного из проектов. Разбирая чемодан после рейса авиакомпании TAP Air Portugal, телеведущая обнаружила две косметички с расстёгнутыми молниями. В одной из них находились лекарства, а в другой — косметика и небольшой мешочек с драгоценностями.

По словам телеведущей, неизвестные забрали примерно половину украшений, причём преимущественно золотые изделия. В результате она осталась с одиночными серьгами из разных комплектов и лишилась всех колец с жемчугом. Лазарева* призналась, что впервые за последние годы столкнулась с подобной ситуацией, а особенно неприятным для неё оказался сам факт того, что кто-то копался в её личных вещах.

Разыскивать драгоценности и требовать возмещения ущерба телеведущая не намерена. Однако она уже написала письмо авиакомпании, поскольку считает, что перевозчик должен знать о подобных случаях и принимать меры. Человеку, которому достались её украшения, Лазарева* с иронией пожелала, чтобы они ему хотя бы нравились.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские туристки пожаловались на кражи драгоценностей из багажа в аэропорту Еревана. Одна из путешественниц лишилась украшений с бриллиантами, другая — золотых серёг, серебряной подвески с жемчугом и цепочки с аметистом.

Больше новостей о российских артистах и шоу-бизнесе — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.