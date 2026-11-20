Российские туристки пожаловались на пропажу драгоценностей из чемоданов после пересадок в аэропорту Еревана. Среди исчезнувших вещей — украшения Tiffany с бриллиантами, золотые серьги и подвески с драгоценными камнями. По данным SHOT, сообщения о подобных случаях начали появляться ещё в конце лета.

Россиянки пожаловались на кражи драгоценностей из багажа в Ереване. Фото © SHOT

Одна из пассажирок, София, обнаружила, что из её багажа пропали украшения Tiffany с бриллиантами. Другая туристка, Валерия, лишилась золотых серёг, серебряной подвески с жемчугом и позолоченной цепочки с аметистом. По словам девушек, после перелётов их чемоданы выглядели так, будто кто-то тщательно перерыл содержимое.

С похожей ситуацией столкнулась Евгения. Её багаж также оказался вскрытым, однако ценности остались нетронутыми — девушка заранее переложила все дорогие вещи в ручную кладь. А вот Юлии из Ростовской области повезло ещё меньше: у неё исчез целый чемодан с одеждой, сувенирами и ценными предметами. Вернуть вещи россиянка не может уже около месяца.

Все четыре пассажирки пользовались услугами авиакомпании FlyOne Armenia. По их словам, обращения к перевозчику и представителям аэропорта пока не помогли вернуть пропавшее.

Примечательно, что в правилах перевозки FlyOne Armenia отдельно указано, что пассажирам не следует сдавать в багаж ювелирные изделия, деньги и другие ценные вещи. Аэропорт Звартноц, в свою очередь, рекомендует сообщать о повреждении или вскрытии чемоданов в службу розыска багажа ещё до выхода из зоны прилёта.

Ранее Life.ru рассказывал о другой россиянке, лишившейся украшений на полмиллиона рублей во время поездки через Ереван. Екатерина с семьёй остановилась в пятизвёздочном отеле Mövenpick Yerevan, где оставила ручную кладь на хранение до заселения. Уже после прибытия в Дубай девушка обнаружила пустую шкатулку. Она обратилась в полицию и потребовала записи камер наблюдения, однако, по её словам, администрация гостиницы сообщила, что видео удалено из-за истечения срока хранения. Где именно исчезли драгоценности, установить не удалось.

В сентябре Life.ru писал о пропаже съёмочного оборудования стоимостью около 500 тысяч рублей у команды телеканала «Пятница». После перелёта из Йоханнесбурга в Москву рейсом Emirates ведущая Алина Вавилонская и оператор Мария Висмут обнаружили вскрытые чемоданы. По их утверждению, из багажа исчезли камеры, объективы и дрон. Девушки обратились в полицию, а перевозчик предложил оформить претензию.