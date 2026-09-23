У телеведующей Керсти Эллсопп угнали машину в Лондоне после речи о безопасности

У британской телеведущей Керсти Эллсопп угнали Land Rover Defender в Лондоне. Машину удалось обнаружить благодаря штатной системе слежения автомобиля и полиции, сообщила сама ведущая.

Звезда программы Location, Location, Location рассказала в соцсети X о пропаже синего внедорожника и попросила подписчиков сообщить ей, если автомобиль где-нибудь заметят. Эллсопп даже пошутила, что Defender, вероятно, уже находится «в контейнере по пути в Тимбукту».

История привлекла особое внимание из-за высказываний телеведущей о «безопасности» британской столицы. Она писала, что любит Лондон и чувствует себя там защищённо. А месяц спустя Эллсопп поддержала позицию леди-мэра лондонского Сити Сьюзан Лэнгли о том, что британскую столицу пытаются представить в чрезмерно негативном свете. После сообщения об угоне пользователи соцсетей начали напоминать ведущей эти слова.

«Разве не вы говорили, что в Лондоне безопасно?» — поинтересовалась одна из пользовательниц.

Впрочем, история закончилась благополучно. 23 сентября Эллсопп сообщила, что Defender найден, и поблагодарила Metropolitan Police и трекер Land Rover за помощь в возвращении автомобиля.

Ранее Life.ru рассказывал, как российскую модель Аллу Брулетову ограбили в Лондоне. Злоумышленники проникли в её квартиру через окно, однако одного из подозреваемых полицейским удалось задержать.