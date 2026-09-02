«У терпения есть предел»: Судьба Захаряна в «Реал Сосьедад» висит на волоске

Спортивный директор «Реал Сосьедад» Эрик Бретос дал понять российскому полузащитнику клуба Арсену Захаряну, что терпение не бесконечно. В интервью Mundo Deportivo он заявил: футболисту нужно приносить результат и быть стабильнее.

Бретос подчеркнул, что не связывает Захаряна с игроками, которые покинули команду или могли уйти летом. По его словам, россиянин — другой случай и не закрывает дорогу воспитанникам клуба.

Первый сезон хавбека в Испании спортивный директор назвал позитивным, однако затем Захарян столкнулся с травмами. Прошлая кампания стала разочарованием и для игрока, и для «Реал Сосьедад».

«Мы терпеливы как никто, но сейчас пора показывать результат. У терпения есть предел», — сказал Бретос, вспомнив разговор с футболистом в конце прошлого сезона.

При этом Бретос отметил хорошую работу Захаряна на предсезонке и его игру в товарищеских матчах. Но в официальных встречах россиянин пока не получает заметного времени — теперь от него ждут стабильности и умения воспользоваться шансом. В таланте и способностях Захаряна, добавил спортивный директор, в клубе не сомневаются.

За несколько дней до этих слов «Реал Сосьедад» опроверг слухи о демарше Захаряна в матче с «Эспаньолом». Испанские СМИ писали, что после пятой замены он снял манишку и ушёл в подтрибунное помещение. Пресс-атташе Йон Андер Мундуате ответил, что игрок просто вышел в туалет и вскоре вернулся; встреча завершилась победой басков — 2:1.