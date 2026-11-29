В Иркутске городская телебашня впервые стала частью гендер-пати. Серебряный призёр Олимпийских игр по пулевой стрельбе Артём Черноусов и его супруга Елизавета решили необычным способом узнать пол будущего ребёнка. В нужный момент вышка засияла синим цветом, а на экране появилась надпись «У вас мальчик!».

Гендер-пати. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ li.weta

Трогательным моментом будущие родители поделились в социальных сетях. На опубликованных кадрах супруги наблюдают за праздничной подсветкой, а затем обнимаются, узнав, что у них будет сын. Необычное объявление смогли увидеть и другие жители города.

Видео быстро привлекло внимание пользователей. В комментариях пару поздравляют с предстоящим пополнением и восхищаются оригинальной задумкой. Некоторые иркутяне признались, что случайно увидели синюю подсветку телебашни из окон своих домов или проезжая мимо.

Артём Черноусов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Вместе с Виталиной Бацарашкиной он занял второе место в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Ранее Life.ru писал, что российская модель Айрин Данилова впервые стала мамой, родив дочь от сына голливудского актёра Стивена Сигала. Радостной новостью 32-летняя красавица поделилась в личном блоге, опубликовав трогательный снимок новорождённой девочки.