У вас перевес в три кота! В Пулково придумали необычный способ взвешивать чемоданы

В петербургском аэропорту Пулково появились необычные весы, которые определяют массу чемоданов не только в килограммах, но и в котах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В аэропорту Пулково появились весы, измеряющие багаж в котах. Фото © Telegram /Аэропорт Пулково

«Петербург настолько кошачий город, что даже вес багажа здесь привычнее измерять в котах. Именно поэтому в зоне регистрации Пулково на 3-м этаже появились уникальные весы. Они определяют, на сколько котов тянет ваш чемодан. За основу взяли средний вес одного пушистого — 4 кг», — говорится в сообщении.

В аэропорту Пулково появились весы, измеряющие багаж в котах. Фото © Telegram /Аэропорт Пулково

Коты давно стали одним из туристических символов Северной столицы, а их образы встречаются на сувенирах, картинах и в литературных произведениях. Кроме того, четвероногие официально «служат» в 20 городских учреждениях культуры.

В аэропорту Пулково появились весы, измеряющие багаж в котах. Фото © Telegram /Аэропорт Пулково

Один из самых известных примеров — Государственный Эрмитаж. Сейчас там живут и «работают» около 60 котов. Теперь кошачья тематика добралась и до аэропорта, где пушистых сделали своеобразной мерой веса.

Ранее сообщалось, что в Эрмитаже произошло пополнение: кошка Графиня родила 6 котят. Сотрудники сначала решили, что питомица заболела. Но обследование показало: она готовится стать матерью. На свет появились рыжие, чёрные и полосатые малыши. Сейчас и кошка, и котята чувствуют себя хорошо. Традиция держать котов в Эрмитаже восходит ко временам Елизаветы Петровны. Животных привезли из Казани, чтобы они боролись с грызунами.