У ВС РФ появился шанс разгромить одну из лучших частей ВСУ, заявил военэксперт

Обстановка под Красным Лиманом остаётся крайне тяжёлой на фоне продолжающихся уже несколько месяцев атак противника, рассказал военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин. По его словам, переброска 3-го армейского корпуса ВСУ была предпринята для того, чтобы остановить продвижение российских сил и не дать захлопнуть крышку Славянско-Краматорского котла с северного направления.

Противник задействовал один из самых мотивированных, оснащённых и профессиональных частей и предпринимает контратаки с попытками местами прорваться вглубь обороны ВС РФ. Тем не менее, паниковать не стоит: наши бойцы сдерживают врага, стабилизируют фронт и с помощью беспилотников уничтожают пути подходов.

Собеседник «Царьграда» подчеркнул необходимость перебросить резервы, выделить дополнительное количество дронов-камикадзе, усилить подвоз всего необходимого для сдерживания контрнаступления ВСУ. Это позволит разгромить одну из лучших частей украинской армии, продолжить наступление на Славянск и окончательно закрыть котёл с севера.

Ранее военкор оценил ситуацию под Лиманом. По его оценке, российская армия сохраняет контроль над регионом Краматорско-Славянской агломерации, а временно оставленные позиции будут возвращены в ближайшее время.