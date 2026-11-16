Солист группы «Непара» Александр Шоуа едва не скончался из-за туберкулёза, которым заболел в 1995 году. О тяжёлом испытании 52-летний исполнитель рассказал в программе Иды Галич «Не молчи».

По воспоминаниям музыканта, в молодости он практически не задумывался о здоровье. Бесконечные вечеринки, алкоголь и сигареты стали привычной частью его жизни. Именно с этим периодом артист связывает развитие опасного заболевания.

«Однажды пришёл домой, почувствовал головокружение, подошёл к крану, и у меня пошла кровь из горла», — поделился певец.

Первоначально медики заподозрили пневмонию, однако дальнейшее обследование выявило куда более серьёзную проблему. Александра направили в специализированную клинику. К тому моменту его организм был настолько истощён, что вес снизился до 48 килограммов.

Шоуа вспомнил, как во время одного из врачебных обходов услышал разговор о своей возможной смерти. Кто-то предложил убрать безнадёжного, по его мнению, пациента, чтобы не ухудшать больничную статистику. Эти слова лишь укрепили решимость артиста.

«Кто-то сказал — этот умрёт, уберите его, чтобы не портить статистику. Я подумал — шиш тебе», — сказал певец.

Постепенно назначенная терапия принесла результат. Дополнительно музыкант выполнял дыхательные упражнения в лесу возле лечебного учреждения. Первое время даже простейшие движения давались с огромным трудом, но со временем состояние улучшилось.

Ранее Life.ru сообщал о продолжительных проблемах со здоровьем Стаса Пьехи после вирусной инфекции. Исполнитель жаловался на головокружения, отёки, сильную слабость и периодическую потерю голоса.