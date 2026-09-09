«Убеждает снизить ставку?»: Юнашев заметил оживлённую беседу Дмитриева и Набиуллиной

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина оживлённо беседовали перед переговорами с президентом Вьетнама То Ламом. На этот эпизод обратил внимание журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Дмитриев и Набиуллина оживлённо поговорили перед российско-вьетнамскими переговорами. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Содержание разговора осталось неизвестным. Юнашев пошутил, что Дмитриев мог убеждать главу ЦБ решительно снизить ключевую ставку.

Другой возможной темой журналист в шутку назвал недавние контакты руководителя РФПИ с представителями США. В частности, Дмитриев общался со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и американским чиновником, отвечающим за санкционную политику.

Юнашев также обратил внимание на масштаб российской делегации, участвующей в переговорах с То Ламом. По его словам, на встречу прибыли ключевые министры и другие высокопоставленные представители российской стороны.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии президента Вьетнама То Лама в Россию с государственным визитом. Переговоры с Владимиром Путиным были запланированы на 9 сентября, стороны намеревались обсудить двустороннее сотрудничество и дальнейшее развитие стратегического партнёрства.