Убежище выйдет боком: В МИД РФ предупредили о расплате за укрывательство преступников ВСУ
Мирошник пригрозил санкциями странам, укрывающим военных преступников ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Страны, которые станут укрывать украинских военных, обвиняемых в военных преступлениях, рискуют столкнуться с санкциями, международным давлением и исключением из торговых цепочек. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в эфире «Соловьёв LIVE» для ИС «Вести».
«Каждый, кто попытается прятать на своей территории убийц, становится нерукопожатным», — предупредил дипломат.
По словам Мирошника, с государствами, предоставившими убежище таким лицам, предстоит отдельно обсуждать вопросы экстрадиции. При этом посол призвал объединить международные усилия для создания нового «Нюрнберга» — системы, которая позволила бы привлекать виновных к ответственности за нарушение законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия уже ведёт работу над созданием трибунала для рассмотрения дел о предполагаемых преступлениях украинских военнослужащих. Ещё в июне Мирошник рассказывал, что расследования проводятся на территориях, находящихся под российской юрисдикцией. По его словам, другие государства могли бы выступить гарантами справедливости судебных процедур.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.