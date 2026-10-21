Страны, которые станут укрывать украинских военных, обвиняемых в военных преступлениях, рискуют столкнуться с санкциями, международным давлением и исключением из торговых цепочек. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в эфире «Соловьёв LIVE» для ИС «Вести».

«Каждый, кто попытается прятать на своей территории убийц, становится нерукопожатным», — предупредил дипломат.

По словам Мирошника, с государствами, предоставившими убежище таким лицам, предстоит отдельно обсуждать вопросы экстрадиции. При этом посол призвал объединить международные усилия для создания нового «Нюрнберга» — системы, которая позволила бы привлекать виновных к ответственности за нарушение законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия уже ведёт работу над созданием трибунала для рассмотрения дел о предполагаемых преступлениях украинских военнослужащих. Ещё в июне Мирошник рассказывал, что расследования проводятся на территориях, находящихся под российской юрисдикцией. По его словам, другие государства могли бы выступить гарантами справедливости судебных процедур.