МИД Германии отреагировал на задержание в России немецкого наёмника ВСУ

Министерство иностранных дел Германии выясняет обстоятельства задержания в России немецкого гражданина, который, по данным ФСБ, воевал на стороне ВСУ и дезертировал из-за невыплаты обещанных денег. Официальный представитель ведомства Катрин Дешауэр подтвердила, что Берлину известно о произошедшем.

На правительственном брифинге дипломат сообщила, что МИД ФРГ совместно с посольством Германии в Москве устанавливает обстоятельства дела. При этом она отказалась комментировать сведения о том, что задержанный ранее служил в бундесвере.

По информации ФСБ, немец прибыл на Украину в ноябре 2025 года ради заработка и заключил трёхлетний контракт с ВСУ. Однако обещанного вознаграждения так и не получил, после чего самовольно оставил службу.

В российской спецслужбе также утверждают, что задержанный имеет значительный боевой опыт. С 2004 по 2010 год он участвовал в операциях в Афганистане в составе немецкого контингента, а также воевал в Сомали и Сирии. В 2016–2018 годах мужчина, по версии ФСБ, служил снайпером в одном из украинских подразделений. Сейчас российские правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 359 УК РФ «Наёмничество».

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Псковской области гражданина Швеции, которого ФСБ подозревает в подготовке диверсий на российских военных объектах. По данным спецслужбы, иностранец нелегально пересёк границу и собирался использовать намерение вступить в российскую армию как прикрытие. До этого он служил в украинском подразделении беспилотной авиации и участвовал в боевых действиях против России.