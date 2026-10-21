Задержанный ФСБ немецкий наёмник раскрыл, сколько ему обещали заплатить в ВСУ

Задержанный гражданин Германии заявил, что покинул ряды ВСУ из-за невыплаты обещанных 100 тысяч гривен (около 185 тысяч рублей). Об этом мужчина рассказал на видео, опубликованном ФСБ России.

Немецкий наёмник заявил, что сбежал из ВСУ из-за невыплаты 100 тысяч гривен. Видео © (ЦОС) ФСБ России

По словам иностранца, в декабре 2025 года он заключил трёхлетний контракт с украинской армией. Мужчина представился уроженцем ФРГ 1976 года рождения и сообщил, что служил снайпером в звании капрала.

«Я являюсь действующим военнослужащим воинской части А-40-24 Вооружённых сил Украины. Контракт подписан лично 5 декабря 2025 года сроком на три года», — рассказал задержанный.

Он утверждает, что после оформления документов ему обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, что составляет около 2,2 тысячи долларов. Однако, по словам немца, выплаты он так и не дождался.

Немец также рассказал, что прежде состоял на службе в Вооружённых силах Германии в качестве кадрового военного. В период с 2004 по 2006 год он участвовал в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. С 2006 по 2008 год принимал участие в боевых действиях на территории Сомали. После увольнения из Бундесвера, с 2008 по 2010 год, воевал в Сирии. В дальнейшем он перебрался на Украину, где был зачислен в 25-й батальон территориальной обороны. По словам задержанного, он находился на линии боевого соприкосновения в районе Донецка, дополнительную подготовку не проходил, а службу нёс в период с 2016 по 2018 год. Он также подтвердил, что за участие в боевых действиях был награждён медалью «За жертвенность и любовь к Украине».

По завершении контракта мужчина отправился в Швейцарию, однако в ноябре 2025 года снова прибыл на Украину, имея при себе обмундирование и экипировку, а действующий контракт подписал в Киеве.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по факту наёмничества.

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