Убил около сотни человек ради власти: Учёные нашли первого «корпоративного психопата»

Учёные выявили вероятно первого «корпоративного психопата» в истории — голландского торговца, жившего почти 400 лет назад. Британский исследователь Клайв Бодди обнаружил у него десять характерных признаков психопатии, говорится в работе, опубликованной в журнале Asian Journal of Business Ethics.

Речь идёт о Йеронимусе Корнелисе, сотруднике Голландской Ост-Индской компании, которая считается одной из первых крупных международных корпораций. В июне 1629 года он находился на борту корабля «Батавия», потерпевшего крушение у побережья современной Австралии. Выжившие добрались до небольших островов, оказавшись практически отрезанными от внешнего мира.

Когда старшие офицеры отправились за помощью, Корнелис стал одним из наиболее высокопоставленных представителей компании среди оставшихся моряков. Получив власть, он быстро отстранил прежних руководителей и окружил себя преданными сторонниками. От новых приближённых торговец требовал личных клятв верности, а потенциальных противников отправлял на соседние острова. Остальных людей он удерживал в подчинении при помощи угроз и насилия.

Вскоре установленные им порядки обернулись массовыми убийствами. Согласно историческим свидетельствам, Корнелис вместе с сообщниками организовал расправу примерно над сотней мужчин, женщин и детей. Преступления они оправдывали необходимостью сократить расход ограниченных запасов еды и воды. Однако Бодди полагает, что настоящей целью было устранение соперников и сохранение полного контроля над выжившими.

Исследователь проанализировал поведение голландца с помощью современных психологических моделей токсичного руководства. Он обнаружил все десять характерных признаков так называемой корпоративной психопатии, среди которых манипулятивность, эгоцентризм, обман, отсутствие раскаяния и стремление к безусловной власти. При этом выводы учёного основаны на изучении исторических свидетельств, а не на медицинском обследовании человека XVII века.

Особое внимание Бодди уделил сравнению Корнелиса с другим лидером выживших — Виббе Хайесом. Тот сумел сплотить людей, организовать поиски пресной воды и обеспечить свою группу продовольствием. Таким образом, в одинаково тяжёлых условиях один руководитель прибегнул к жестокости и расправам, тогда как другой сделал ставку на сотрудничество и взаимную помощь.

Ранее Life.ru рассказывал, как распознать токсичного руководителя ещё на собеседовании. Карьерный консультант Валерия Доманская советовала соискателям обращать внимание не только на условия работы, но и на поведение будущего начальника. По её словам, тревожным сигналом может стать нежелание руководства подробно объяснять порядок распределения задач. Насторожить должны и требования постоянно трудиться по ночам или выходным ради выполнения срочных поручений.