Женщина, тело которой нашли в чемодане в петербургском Парголово, незадолго до гибели якобы угрожала покончить с собой, если её 14-летний сын не бросит курить. Об этом 78.ru рассказал муж сестры погибшей, поделившийся подробностями семейного конфликта.

По словам родственника, отношения между матерью и подростком были напряжёнными. Женщина пыталась заставить сына отказаться от курения, из-за чего между ними регулярно возникали ссоры.

Источник утверждает, что во время одного из таких конфликтов мать перешла от угроз к рукоприкладству. По его словам, школьник пытался защититься и случайно задушил женщину.

По данным полиции, трагедия произошла 2 ноября. После конфликта с матерью подросток, предположительно, спрятал её тело в чемодан, вывез из дома и оставил на экотропе вдоль Юкковского ручья.

О пропаже 38-летней женщины заявила её сестра. Родственники не могли до неё дозвониться, хотя с телефона пропавшей продолжали приходить сообщения. Близкие заподозрили неладное, поскольку в переписке женщина не объясняла, где находится.