Запрет на курение вейпа мог стать причиной убийства 38-летней женщины в Санкт-Петербурге, тело которой обнаружили в чемодане на экотропе в Парголово. По информации SHOT, 15-летний сын погибшей предположительно задушил мать во время ссоры, а затем несколько дней отвечал родственникам на сообщения от её имени.

Как выяснил Telegram-канал, женщина работала уборщицей и жила вместе с сыном-восьмиклассником. 2 ноября между ними произошёл конфликт из-за электронных сигарет. Мать запрещала подростку курить вейп, что, по версии источников SHOT, и спровоцировало ссору.

Во время конфликта школьник, предположительно, набросился на женщину и задушил её шнурками. После этого он поместил тело матери в чемодан, вывез его на экотропу вдоль Юкковского ручья в посёлке Парголово и оставил там.

Родственники начали беспокоиться из-за исчезновения женщины. Последний раз её видели на работе 1 ноября. На телефонные звонки она не отвечала, однако с её номера продолжали приходить сообщения. Собеседник поддерживал переписку, но уклонялся от вопросов о местонахождении женщины и о том, с кем она проводит время.

Подозрения близких усиливались, и 11 ноября сестра пропавшей обратилась в полицию. Вечером 12 ноября на экотропе обнаружили чемодан с телом женщины. Вскоре правоохранители задержали её 15-летнего сына.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.