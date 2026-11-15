Убийцей консьержа жилого комплекса в подмосковных Люберцах оказался его собственный сын. По данным источника РЕН ТВ, мужчина пришёл к отцу на работу, где они вместе начали распивать алкоголь. Между родственниками вспыхнула ссора, в ходе которой сын схватил нож и нанёс родителю смертельные ранения.

Предполагаемого убийцу задержали непосредственно на месте происшествия. Что именно стало причиной конфликта между отцом и сыном, пока неизвестно.