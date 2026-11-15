В подмосковных Люберцах после нападения погиб консьерж жилого комплекса. Мужчина, которого считают причастным к произошедшему, выбежал во двор и привлёк внимание жильцов. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.

По словам собеседника телеканала, оказавшийся на улице мужчина громко выкрикивал что-то на иностранном языке и метался по двору. Позже очевидцы увидели из окна, как его повалили на землю и удерживали до приезда полиции. Пострадавший консьерж скончался на месте.