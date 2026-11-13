Судебный спор из-за плесени и протечек в квартире стал одной из версий причин стрельбы в Вашингтоне, в результате которой погиб управляющий жилого комплекса и пострадали ещё четыре человека. Стрелявшим оказался 55-летний врач Мэтт Уэйд Лэмберт, сообщает The Washington Post.

По данным издания, незадолго до стрельбы Лэмберт связался по телефону с сотрудницей управляющей компании Шарель Фергюсон. Он заявил, что больше не может мириться с плесенью и повреждениями от воды в квартире, после чего признался, что застрелил пятерых человек. По словам Фергюсон, мужчина объяснил свои действия тем, что иначе люди не обращают внимания на подобные проблемы.

Лэмберт приобрёл квартиру в жилом комплексе Metropole в 2016 году почти за 1,1 млн долларов. Проблемы, по его утверждению, начались после ремонта фасада здания. Вода стала проникать в помещение, на стенах появилась плесень, а повышенная влажность привела к повреждению имущества. Врач утверждал, что с ноября 2024 года не мог полноценно пользоваться жильём. В марте 2025 года он обратился в суд с иском к ассоциации собственников квартир и управляющей компании EJF Real Estate Services. Лэмберт обвинял их в бездействии и требовал компенсацию не менее 300 тысяч долларов. Ответчики отрицали свою ответственность за повреждения.

Судебное разбирательство не было завершено. Посреднические переговоры между сторонами планировалось провести в марте 2027 года. При этом в материалах дела ассоциация собственников возлагала возможную ответственность за проблемы в квартире на фитнес-клуб VIDA Fitness, расположенный в том же здании. Владельцы клуба отвергали эти претензии.

Напомним, в центре Вашингтона произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили пять человек. Инцидент случился утром 12 ноября в районе Логан-Серкл, примерно в 1,6 километра к северу от Белого дома. Позднее полиция сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в стрельбе. После первых сообщений о нападении полиция перекрыла несколько улиц и призвала жителей оставаться в помещениях. К операции подключились спецподразделения, а также сотрудники федеральных правоохранительных ведомств США.