Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 12:18

Убитые из «Роял Парка» во Владивостоке оказались его владельцами и супругами

Обложка © МАХ/Следком Приморья

Обложка © МАХ/Следком Приморья

Мужчина и женщина, чьи тела с признаками насильственной смерти обнаружили после пожара во владивостокском ресторане «Роял Парк», оказались супругами и владельцами заведения. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Мотив устанавливается. Супруги — владельцы», — рассказал собеседник агентства.

Как уточнил собеседник агентства, горел именно ресторан «Роял Парк». Ранее здесь работали казино и клуб, а в последние годы площадка функционировала как заведение общепита.

СК раскрыл двойное убийство в Приморье, совершённое 23 года назад
СК раскрыл двойное убийство в Приморье, совершённое 23 года назад

Утром 8 октября Life.ru писал, что во время тушения пожара на улице Русской во Владивостоке обнаружили тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух человек, а по подозрению в преступлении задержали местного жителя. Для установления причин смерти и возгорания назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar