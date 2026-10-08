Убитые из «Роял Парка» во Владивостоке оказались его владельцами и супругами
Обложка © МАХ/Следком Приморья
Мужчина и женщина, чьи тела с признаками насильственной смерти обнаружили после пожара во владивостокском ресторане «Роял Парк», оказались супругами и владельцами заведения. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.
«Мотив устанавливается. Супруги — владельцы», — рассказал собеседник агентства.
Как уточнил собеседник агентства, горел именно ресторан «Роял Парк». Ранее здесь работали казино и клуб, а в последние годы площадка функционировала как заведение общепита.
Утром 8 октября Life.ru писал, что во время тушения пожара на улице Русской во Владивостоке обнаружили тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух человек, а по подозрению в преступлении задержали местного жителя. Для установления причин смерти и возгорания назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.