Убитые из «Роял Парка» во Владивостоке оказались его владельцами и супругами

Мужчина и женщина, чьи тела с признаками насильственной смерти обнаружили после пожара во владивостокском ресторане «Роял Парк», оказались супругами и владельцами заведения. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Мотив устанавливается. Супруги — владельцы», — рассказал собеседник агентства.

Как уточнил собеседник агентства, горел именно ресторан «Роял Парк». Ранее здесь работали казино и клуб, а в последние годы площадка функционировала как заведение общепита.

Утром 8 октября Life.ru писал, что во время тушения пожара на улице Русской во Владивостоке обнаружили тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил дело об убийстве двух человек, а по подозрению в преступлении задержали местного жителя. Для установления причин смерти и возгорания назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.