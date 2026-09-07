Убитый Роб Райнер посмертно получил премию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения телевизионной премии «Эмми», на которой посмертно отметили Роба Райнера. Актёр и режиссёр получил награду за роль Альберта Шнурра в комедийном сериале «Медведь».

В борьбе за звание лучшего актёра второго плана он опередил Майкла Дж. Фокса, Бретта Голдстейна («Сжимание»), Хэмиша Линклейтера («Вдова»), Кристофера Макдональда («Хакеры») и Коннора Сторри («Субботним вечером в прямом эфире»).

Статуэтку вместо лауреата забрала телеведущая Венди МакЛендон-Кови, близкая подруга семьи. Когда объявили имя победителя, зал встал и устроил длительные аплодисменты.

Для Райнера это вторая «Эмми» в карьере. Кроме того, он стал первым посмертным обладателем награды в данной категории с 1995 года — тогда приз достался Раулю Хулиа за телефильм «Огненный сезон».

78-летний Роб Райнер был убит 14 декабря прошлого года в своём доме в Лос-Анджелесе вместе с 70-летней супругой Мишель Сингер. Оба скончались от ножевых ранений. В совершении преступления обвиняется их 32-летний сын Ник Райнер. Вину он не признаёт.

Роб Райнер — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр, получивший известность как в комедийном, так и в драматическом жанре. Сын легендарного комедиографа Карла Райнера, он начал карьеру как актёр в сериале «Все в семье», а затем стал одним из самых успешных режиссёров Голливуда 1980–90-х годов. Среди его самых знаменитых работ — культовые фильмы «Это — Spinal Tap» (1984), «Останься со мной» (1986), «Принцесса-невеста» (1987), «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Мизери» (1990) и «Несколько хороших парней» (1992). За свою карьеру он неоднократно номинировался на крупные кинопремии, а его ленты прочно вошли в золотой фонд американского кинематографа.