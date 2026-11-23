Бывший бригадир курганской ОПГ Виктор Канахович, осуждённый за убийство телохранителя криминального авторитета Сильвестра, пропал без вести в зоне СВО. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на собственные данные.

Бывший бригадир курганской ОПГ Канахович пропал без вести на СВО. Фото © Telegram / SHOT

По информации Telegram-канала, Канахович с позывным Фактор числится пропавшим с сентября. На фронт он отправился добровольцем, заключив контракт с Министерством обороны России.

После освобождения из колонии в 2017 году бывший участник ОПГ устроился на завод в родном Кургане. Позднее он пытался открыть собственное дело, однако бизнес не сложился. После этого мужчина решил отправиться на СВО.

В криминальном мире 1990-х Канахович был известен под прозвищем Фашист. Он входил в руководство курганской группировки, пользовался доверием её главаря и управлял делами банды, когда руководители отсутствовали.

Канаховича приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство Александра Циборовского, бывшего телохранителя Сергея Тимофеева, известного как Сильвестр. В те годы курганская ОПГ сотрудничала с «ореховскими», а её участники занимались рэкетом, вымогательствами и заказными убийствами.

Одним из наиболее известных членов группировки был киллер Александр Солоник по прозвищу Саша Македонский. Канахович учился с ним в одном классе, а в начале 1990-х они вместе примкнули к курганской банде.

Ранее Life.ru рассказывал о поминках на могиле Сильвестра на Хованском кладбище в Москве. В сентябре более 30 человек собрались у захоронения бывшего лидера ореховской ОПГ в годовщину его гибели. Тимофеев погиб 13 сентября 1994 года при взрыве бронированного Mercedes в центре Москвы.