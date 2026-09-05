Убийце девочки из Ленобласти добавили 3 обвинения в изнасиловании

Обвиняемому в убийстве 12-летней школьницы в Ленинградской области Федору Мехнину предъявили обвинение ещё по трём эпизодам насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Согласно им, 42-летнему мужчине теперь вменяется убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и три эпизода по п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). Ранее, 28 июля, сообщалось, что Мехнин растлевал малолетнюю племянницу своей супруги.

Трагедия произошла 2 июля. Девочка ушла за грибами в лес в СНТ «Захожье» Тосненского района. В 17:00 она созвонилась с отцом, сказала, что возвращается, и перестала выходить на связь. Камеры зафиксировали, как она в жёлтом дождевике вышла из леса и направилась по дороге между садоводствами. До дома оставались считаные минуты.

Напомним, Мехнин был задержан 4 июля; он уже дал признательные показания в убийстве и попытке изнасилования ребёнка. СИИ писали, что после заключения под стражу педофил предпринял попытку суицида. Позже эту информацию опровергла ФСИН. В пресс-службе ведомства заявили, что эти данные не соответствуют действительности.