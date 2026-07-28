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Регион
28 июля, 12:13

Жена убийцы школьницы из Ленобласти знала о его нездоровом интересе к детям

Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Жена убийцы 12-летней девочки из Ленобласти давно подозревала, что с мужем что-то не так. По данным «Рен ТВ», женщина знала о его изменах и странном интересе к детям, но до последнего надеялась, что это лишь домыслы.

Теперь следствие намерено проверить показания женщины на детекторе лжи, чтобы выяснить, насколько глубоко она была посвящена в тайны супруга.

В ходе расследования дела об убийстве 12-летней девочки в СНТ «Захожье» вскрылись шокирующие подробности биографии задержанного Фёдора Мехнина. Выяснилось, что он мог годами совершать насильственные действия в отношении собственной девятилетней племянницы, причём мать ребёнка, вероятно, была в курсе происходящего. Кроме того, мужчина подозревается в серии преступлений против женщин: начиная с 2008 года он под предлогом подвоза увозил попутчиц в безлюдные районы. Предполагается, что от его действий пострадало не менее десяти человек.

Убийца девочки в Ленобласти грабил магазины с игрушечным пистолетом
Убийца девочки в Ленобласти грабил магазины с игрушечным пистолетом

Напомним, Мехнин был задержан 4 июля; он уже дал признательные показания в убийстве и попытке изнасилования ребенка, а после заключения под стражу предпринял попытку суицида. Позже эту информацию опровергли сами сотрудники ФСИН. В пресс-службе ведомства по Петербургу и Ленобласти заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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