Жена убийцы школьницы из Ленобласти знала о его нездоровом интересе к детям

Жена убийцы 12-летней девочки из Ленобласти давно подозревала, что с мужем что-то не так. По данным «Рен ТВ», женщина знала о его изменах и странном интересе к детям, но до последнего надеялась, что это лишь домыслы.

Теперь следствие намерено проверить показания женщины на детекторе лжи, чтобы выяснить, насколько глубоко она была посвящена в тайны супруга.

В ходе расследования дела об убийстве 12-летней девочки в СНТ «Захожье» вскрылись шокирующие подробности биографии задержанного Фёдора Мехнина. Выяснилось, что он мог годами совершать насильственные действия в отношении собственной девятилетней племянницы, причём мать ребёнка, вероятно, была в курсе происходящего. Кроме того, мужчина подозревается в серии преступлений против женщин: начиная с 2008 года он под предлогом подвоза увозил попутчиц в безлюдные районы. Предполагается, что от его действий пострадало не менее десяти человек.

Напомним, Мехнин был задержан 4 июля; он уже дал признательные показания в убийстве и попытке изнасилования ребенка, а после заключения под стражу предпринял попытку суицида. Позже эту информацию опровергли сами сотрудники ФСИН. В пресс-службе ведомства по Петербургу и Ленобласти заявили, что эти данные не соответствуют действительности.