Суд в Московской области продлил срок содержания под стражей сожителю модели Натальи Божук, тело которой обнаружили в лесу под Одинцово в конце июля. Мужчина обвиняется в убийстве женщины, участвовавшей в конкурсе «Миссис Россия — Вселенная 2017».

Как следует из документов, в понедельник, 16 ноября, суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста обвиняемому. На какой срок продлена мера пресечения, не уточняется.

Наталья Божук пропала в июле после того, как отправилась на прогулку с собакой. Спустя несколько дней её тело обнаружили в лесном массиве в Одинцовском округе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, главным подозреваемым стал сожитель погибшей.

По версии следствия, после совершения преступления мужчина попытался скрыться за границей и вылетел в Турцию. Его объявили в международный розыск. В сентябре обвиняемого задержали при содействии иностранных правоохранительных органов, после чего депортировали в Россию и заключили под стражу.

Как ранее сообщал Следственный комитет, после возвращения в Россию мужчина дал признательные показания. При этом окончательную оценку его виновности должен дать суд.