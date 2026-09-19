Сожитель участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» признался в её убийстве

Сожитель участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» Натальи Божук (Гурник) признался в её убийстве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Следователи работают с задержанным за убийство участницы конкурса красоты в Подмосковье. Видео © «Макс» / Следком

По версии следствия, преступление произошло в июле в подмосковном Ромашково Одинцовского района. В ходе конфликта мужчина нанёс 39-летней женщине несколько ранений, от которых она погибла.

После этого обвиняемый попытался скрыть следы произошедшего и покинул страну. Из Внуково он вылетел в Турцию, затем перебрался в другое государство, а в августе был объявлен в международный розыск.

Наталью искали почти две недели, а выйти на место, где находилось тело, помог её кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Наталья Гурник работала стилистом и психологом, занималась модельным бизнесом и участвовала в конкурсе «Миссис Россия — Вселенная». Расследование уголовного дела продолжается.