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Опубликовано 19 сентября, 12:03

Сожитель участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» признался в её убийстве

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Сожитель участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» Натальи Божук (Гурник) признался в её убийстве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Следователи работают с задержанным за убийство участницы конкурса красоты в Подмосковье. Видео © «Макс» / Следком

По версии следствия, преступление произошло в июле в подмосковном Ромашково Одинцовского района. В ходе конфликта мужчина нанёс 39-летней женщине несколько ранений, от которых она погибла.

После этого обвиняемый попытался скрыть следы произошедшего и покинул страну. Из Внуково он вылетел в Турцию, затем перебрался в другое государство, а в августе был объявлен в международный розыск.

Наталью искали почти две недели, а выйти на место, где находилось тело, помог её кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Наталья Гурник работала стилистом и психологом, занималась модельным бизнесом и участвовала в конкурсе «Миссис Россия — Вселенная». Расследование уголовного дела продолжается.

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Ранее Life.ru сообщал, что обвиняемого удалось задержать за границей благодаря взаимодействию российского Интерпола, подмосковной полиции и правоохранителей Турции. На следующий день мужчину передали российскому конвою в аэропорту Стамбула, после чего его доставили в РФ для следственных действий. СК показал записи камер, на которых обвиняемый выносит из дома останки Натальи.

Больше новостей о громких уголовных делах, расследованиях и задержаниях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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