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Опубликовано 18 сентября, 14:30

Убийцу участницы «Миссис Россия» передали конвою МВД России в аэропорту Стамбула

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Наталья Гурник

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Наталья Гурник

Сотрудники МВД России взяли под конвой в Турции мужчину, которого разыскивали по делу об убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» Натальи Гурник. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, нашим правоохранительным органам передали подозреваемого в аэропорту Стамбула.

«Сегодня в международном аэропорту города Стамбула сотрудники компетентных органов Турции передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России гражданина нашей страны. Он находился в международном розыске по обвинению в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная», — информирует Волк.

Его доставят в Россию для проведения следственных действий. Волк уточнила версию следствия — убийство произошло в июле в квартире жилого комплекса в селе Ромашково. Мужчина нанёс сожительнице смертельные ранения, после чего попытался скрыть следы преступления и выехал за границу.

СК показал, как убийца выносил из дома останки участницы «Миссис Россия»
СК показал, как убийца выносил из дома останки участницы «Миссис Россия»

Тело 39-летней Натальи Гурник обнаружили в Одинцовском округе Подмосковья. По данным следствия, выйти на место помогла собака погибшей — животное нашли возле сарая в селе Ромашково, где были спрятаны останки женщины. Гурник работала стилистом и психологом, занималась модельным бизнесом и участвовала в конкурсе «Миссис Россия — Вселенная». Подозреваемым по делу является её сожитель. Его задержали за границей.

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Андрей Бражников
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