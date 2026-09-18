Убийцу участницы «Миссис Россия» передали конвою МВД России в аэропорту Стамбула

Сотрудники МВД России взяли под конвой в Турции мужчину, которого разыскивали по делу об убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» Натальи Гурник. Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, нашим правоохранительным органам передали подозреваемого в аэропорту Стамбула.

«Сегодня в международном аэропорту города Стамбула сотрудники компетентных органов Турции передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России гражданина нашей страны. Он находился в международном розыске по обвинению в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная», — информирует Волк.

Его доставят в Россию для проведения следственных действий. Волк уточнила версию следствия — убийство произошло в июле в квартире жилого комплекса в селе Ромашково. Мужчина нанёс сожительнице смертельные ранения, после чего попытался скрыть следы преступления и выехал за границу.

Тело 39-летней Натальи Гурник обнаружили в Одинцовском округе Подмосковья. По данным следствия, выйти на место помогла собака погибшей — животное нашли возле сарая в селе Ромашково, где были спрятаны останки женщины. Гурник работала стилистом и психологом, занималась модельным бизнесом и участвовала в конкурсе «Миссис Россия — Вселенная». Подозреваемым по делу является её сожитель. Его задержали за границей.