Обвиняемые в убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ проверяли действие предполагаемого яда на свинье. Животное пережило эксперимент, после чего от идеи отравить предпринимателя отказались. Новые подробности подготовки преступления раскрыли «Известия».

По данным издания, летом 2025 года Константин Шахт и Юрий Шарыпов получили через тайник неизвестное вещество. Его собирались использовать для убийства Новака, представив смерть как результат передозировки. Однако испытание оказалось неудачным.

Как выяснили журналисты, за организацию нападения Шахту обещали миллион долларов. Он привлёк Шарыпова за десять миллионов рублей, а тот нашёл ещё одного предполагаемого исполнителя — Владимира Далёкина, которому также пообещали не менее десяти миллионов.

Подготовка заняла несколько месяцев. Фигуранты неоднократно приезжали в ОАЭ, следили за бизнесменом и подбирали место для нападения. По версии следствия, в итоге Новака решили заманить на виллу под предлогом встречи с инвестором.

Для сокрытия преступления заранее присмотрели участок в пустыне. Кроме того, злоумышленники планировали устроить на вилле шумную вечеринку, а затем вызвать уборщиков, чтобы избавиться от возможных следов нападения.

В октябре 2025 года Роман и Анна Новак приехали на предполагаемую деловую встречу, после чего перестали выходить на связь. По версии следствия, супругов убили, а их тела вывезли в пустыню. Впоследствии подозреваемых задержали в России.

12 ноября 2026 года прокуратура Петербурга направила в суд дело Юрия Шарыпова. Расследование в отношении Шахта продолжается, а преследование Далёкина прекращено в связи с его смертью.