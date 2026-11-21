В Мурманске 69-летняя уборщица торгового центра лишилась трёх пальцев после взрыва неизвестного предмета, который приняла за игрушку. Опасную находку женщина обнаружила на парковке и забрала с собой.

По данным Telegram-канала Baza, всё произошло возле торгового комплекса на Кольском проспекте. Во время работы сотрудница заметила предмет, напоминавший запал от гранаты. Не заподозрив опасности, она решила отнести его в подсобное помещение.

Уже внутри здания устройство неожиданно сдетонировало прямо в руках пенсионерки. Женщина получила тяжёлые травмы кисти, после чего её госпитализировали. Врачам пришлось ампутировать пострадавшей три пальца, кроме того, у неё оказалась повреждена ещё одна фаланга.

Что именно взорвалось, пока неизвестно.

В начале ноября в Архангельской области 14-летний школьник получил серьёзную травму руки, когда решил показать бабушке найденный взрыватель от гранаты. Подросток обнаружил опасные детали среди металлолома и принёс их домой. После того как он потянул за кольцо, произошёл взрыв. Мальчика прооперировали, а правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.