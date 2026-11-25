В Вологде фотограф убрала родимое пятно с лица школьницы на снимке для выпускного альбома и попала в суд. За самовольное изменение внешности ребёнка женщину обязали выплатить 40 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Фотосессию для учеников начальной школы в апреле 2025 года организовала 29-летняя мама одной из девочек. Перед печатью альбомов она отправила родителям исходные кадры на согласование. Мать школьницы выбрала два портрета дочери, на которых было видно родимое пятно.

Однако в выпускные альбомы попало уже отретушированное изображение. По словам матери, тема внешности была особенно болезненной для девочки, а после случившегося ей пришлось обратиться к психологу. Родительница потребовала через суд по 50 тысяч рублей компенсации для себя и дочери.

Фотограф настаивала на снижении суммы, поскольку не собиралась причинять ребёнку вред. Кроме того, она пыталась урегулировать конфликт мирным путём, предлагая выплатить компенсацию и перепечатать альбомы.

Вологодский городской суд пришёл к выводу, что удаление родимого пятна выходило за рамки обычной технической обработки снимка и нарушало право ребёнка на неприкосновенность изображения. В пользу школьницы взыскали 30 тысяч рублей, в пользу её матери — ещё 10 тысяч. Решение обжаловано и пока не вступило в законную силу.

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