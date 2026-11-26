Устранение отдельных представителей иранского руководства не изменит политический курс Тегерана: государственные институты способны пережить кадровые потери. Так считает политолог и востоковед Фархад Ибрагимов, слова которого приводит радио «Комсомольская правда».

По его мнению, устойчивость системы обеспечивает кадровая ротация: смена отдельных фигур не означает перестройки государства.

«Даже если в результате новых действий погибнут отдельные представители руководства, добиться разрушения системы не получится. Практика показывает, что механизм кадровой ротации в Исламской Республике работает устойчиво. Лица могут меняться, но устройство государства сохраняется», — заявил эксперт.

Ибрагимов допускает, что сообщения об атаках могут быть способом давления на Тегеран перед переговорами, хотя сторонники жёсткого курса в Вашингтоне действительно могут продвигать силовой сценарий. Устранение нескольких чиновников, считает политолог, не гарантирует появления более уступчивого руководства: значительное влияние в системе безопасности сохраняет Корпус стражей исламской революции (КСИР), представители которого не готовы к серьёзным компромиссам.

Эксперт не исключил новых ударов, но подчеркнул, что сроки и формат неизвестны. Среди возможных периодов он назвал конец ноября, декабрь или следующий год.