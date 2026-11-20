США могут попытаться добиться уступок от Ирана за несколько дней массированных ударов по его инфраструктуре. Такой сценарий допустил в беседе с «Ридусом» востоковед Юрий Лямин.

«Если боевые действия возобновятся, они станут попыткой сломать Иран за несколько дней посредством нанесения массированных ударов по энергетической, топливной инфраструктуре и другим критически значимым объектам», — заявил эксперт.

По мнению Лямина, Дональд Трамп сможет начать кратковременную военную операцию даже при сопротивлении Конгресса. Однако вести затяжные боевые действия будет значительно сложнее. Законодатели способны ограничивать возможности Белого дома с помощью финансовых механизмов. Кроме того, США уже израсходовали значительное количество ракет и других дальнобойных вооружений в предыдущем конфликте.

Поводом для обсуждения стали заявления Трампа о предполагаемой разработке Ираном химического и биологического оружия. Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи отверг обвинения и сравнил их с утверждениями Вашингтона об иракском оружии массового уничтожения перед вторжением в 2003 году.

Лямин считает, что подобные сообщения могут использоваться для подготовки общественного мнения к возобновлению военных действий. По его оценке, продолжения конфликта добиваются Израиль и часть американских политических кругов, выступающих за жёсткий курс в отношении Тегерана.

«Война против Ирана совсем не популярна в США. Нужны подготовительные мероприятия», — пояснил востоковед.