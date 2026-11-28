Владимир Зеленский рассматривает возможность замены командующего Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным Мадьяр. Кадровые перестановки обсуждались на встрече с заместителем главы офиса Зеленского Павлом Палисой, сообщает украинский телеграм-канал Ukraine context (UC), который связывают с действующим руководителем ОП Кириллом Будановым*.

По данным канала, на встрече также поднимался вопрос об официальном назначении Вадима Сухаревского командующим морской пехотой. Кроме того, Зеленский крайне недоволен темпами реализации антибаллистической программы FREYJA. Он требует ускорить работы по созданию системы противоракетной обороны и добиться более существенных результатов.

Напомним, в октябре Михаил Драпатый санкционировал создание отдельного управления беспилотных систем в Сухопутных войсках ВСУ. Как утверждали в российских силовых структурах, главком стремился обзавестись собственной структурой беспилотных систем, поскольку не контролировал подразделения, которыми руководит Бровди.