Сын командующего дронами ВСУ мог сбежать в Европу

Один из сыновей командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного по позывному Мадьяр, мог покинуть Украину и обосноваться в Европе. Речь идёт о 22-летнем Алене Бровди, который, предположительно, перебрался сначала в Польшу, а затем в Нидерланды. Об этом сообщает газета «Известия».

Журналисты обнаружили цифровые следы предполагаемого пребывания молодого человека за границей. В 2023 году он оставил отзыв об автосервисе в Варшаве, а в 2024-м поблагодарил автошколу в Амстердаме. Оба сообщения нашли в сервисе «Google Карты».

Кроме того, по данным издания, в 2024 году Бровди-младший зарегистрировался в Нидерландах в качестве индивидуального предпринимателя. Его деятельность связана с разработкой программного обеспечения и IT-консультированием.

В Европе может находиться и второй сын украинского военного — Эдгар. Как утверждают журналисты, косвенные сведения указывают на возможное пребывание за границей также его супруги Анастасии.

При этом установить точную дату и обстоятельства предполагаемого выезда сыновей командующего ВСУ журналистам не удалось. До августа 2025 года на Украине действовали ограничения на пересечение границы мужчинами от 18 до 60 лет, однако существовали исключения. Позднее Киев разрешил выезжать за рубеж гражданам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Поэтому сам факт возможного пребывания Алена Бровди в Европе не свидетельствует о нарушении закона.

Ранее Life.ru рассказывал, что в апреле Роберт Бровди признал серьёзные проблемы с пополнением украинской армии. По его словам, добровольцев практически не осталось, а желающие эмигрировать уже покинули страну. Командующий тогда признал, что рассчитывать на уклоняющихся от службы мужчин военное руководство не может.

Позднее, 7 октября, стало известно о создании в сухопутных войсках ВСУ отдельной структуры по управлению беспилотниками. По информации СМИ, её возглавил полковник Андрей Остапенко. Отмечалось, что инициатива связана со стремлением украинского командования получить собственное подразделение БПЛА, не подконтрольное Бровди.