Участник боёв в Курской области и отец четверых детей Виктор Вандиу погиб на СВО

В Запорожской области при выполнении боевой задачи погиб командир взвода Виктор Вандиу, участвовавший в боях с ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщил глава Осинского района Иркутской области Борис Хошхоев. У военнослужащего остались жена и четверо детей.

«С прискорбием сообщаю о гибели в зоне специальной военной операции нашего земляка Вандиу Виктора Альбертовича. <...> Виктор принимал участие в боевых действиях, в том числе в операции по освобождению Курской области от Вооружённых сил Украины», — сказано в тексте.

Вандиу героически погиб 7 февраля 2026 года, вытесняя противника из Степового Запорожской области. Ему было 42 года. На СВО он добровольно отправился 24 апреля 2023 года. Боец служил в составе 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В администрации уточнили, что Вандиу имел звание старшего сержанта и занимал должность командира взвода.

Военнослужащий был награждён медалями «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции». Среди боевых задач, которые он выполнял, власти района назвали участие в доблестной операции в Курской области, где его отряд освобождал от украинских боевиков территорию своей страны.

Виктор Вандиу родился в селе Улей Осинского района, окончил местную школу и прошёл срочную службу. В 2012 году переехал в село Тараса, где построил дом и создал семью. Районная администрация выразила соболезнования его близким.

Ранее сообщалось, что командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев, известный под позывным Шустрый, посмертно удостоен звания Героя России по указу президента Владимира Путина. Высшую государственную награду вручили матери погибшего военнослужащего Таус Батукаевой. Церемония прошла в Грозном.