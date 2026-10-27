Участник «Большого брата» рассказал о дисморфофобии, заплакав из-за комплимента

Комплимент о внешности довёл до слёз участника британского реалити-шоу «Большой брат» Линкса Нумея. Мужчина признался, что страдает дисморфофобией и болезненно воспринимает даже безобидные замечания о своём теле. Об этом пишет The Sun.

Поводом для эмоционального разговора стали слова другой участницы проекта, Лусинды «Твинкс» Бернетт. Девушка хотела похвалить мускулистую фигуру 24-летнего Нумея, однако её замечание заставило мужчину вновь усомниться в собственной внешности.

Позднее Нумей поговорил с Бернетт наедине и признался, что уже рассказывал о своём расстройстве, но никогда не объяснял, насколько тяжело с ним жить. Во время разговора участник шоу не смог сдержать слёз. По его словам, пребывание в проекте сильно повлияло на восприятие собственного тела.

Мужчина рассказал, что не ожидал настолько заметных, по его ощущениям, изменений физической формы. Чтобы справиться с переживаниями, он пытался убедить себя, что просто набирает массу, однако это не помогало избавиться от тревоги. Нумей признался, что крайне требователен к себе и постоянно оценивает собственную внешность.

При этом участник реалити-шоу не стал обвинять Бернетт в намеренном оскорблении. Зрители также разделились во мнениях: одни посчитали случившееся обычным недоразумением, другие призвали осторожнее комментировать чужую внешность, даже если речь идёт о комплиментах.

Дисморфофобия представляет собой психическое расстройство, при котором человек чрезмерно сосредотачивается на предполагаемых или незначительных недостатках внешности. Такие переживания могут сопровождаться сильной тревогой и существенно влиять на повседневную жизнь.

Ранее Life.ru рассказывал о необычном способе борьбы с депрессией, который учёные разработали на основе вещества, содержащегося в яде колорадской жабы. Экспериментальный назальный спрей с психоактивным компонентом 5-MeO-DMT помог уменьшить симптомы депрессии у пациентов, которым не помогали стандартные антидепрессанты. Первые улучшения фиксировали уже через двое суток после применения, а эффект сохранялся до восьми недель. В исследовании участвовали 193 человека, однако препарат пока проходит клинические испытания, поэтому говорить о его доказанной эффективности и безопасности преждевременно.