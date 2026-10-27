Яд жабы подсказал учёным необычный способ борьбы с депрессией — эффект заметили за два дня

Экспериментальный назальный спрей на основе психоактивного вещества 5-MeO-DMT помог уменьшить симптомы депрессии, которая не поддавалась стандартному лечению. Улучшения у пациентов начали фиксировать уже через двое суток после однократного применения, а эффект сохранялся на протяжении восьми недель наблюдения. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале JAMA.

В эксперименте участвовали 193 пациента с умеренной и тяжёлой депрессией. Каждый из них ранее безуспешно пробовал от двух до пяти антидепрессантов. Добровольцам назначили одну из трёх дозировок нового средства — 0,3, 8 или 12 миллиграммов — и обеспечили психологическое сопровождение.

Спустя 29 дней ремиссии достигли 26% пациентов, получивших 8 миллиграммов препарата, и 18% участников из группы 12 миллиграммов. Среди добровольцев, которым досталась минимальная доза, этот показатель составил 8%. Наиболее перспективной исследователи сочли дозировку 8 миллиграммов — её планируют проверить на следующем этапе испытаний.

Необычный компонент спрея — мебуфотенин, известный как 5-MeO-DMT. В природе он содержится в секрете колорадской жабы, обитающей в США и Мексике. Однако учёные не использовали выделения животных: для исследования вещество синтезировали в лаборатории.

Ещё одна особенность препарата — короткое действие на психику. Уже через два часа после процедуры большинство участников были готовы покинуть клинику. При этом побочные эффекты встречались часто: пациенты жаловались на головную боль, тошноту и раздражение слизистой носа. У одного добровольца произошли две тяжёлые панические атаки.

Несмотря на результаты, препарат пока нельзя считать доказанно эффективным и безопасным способом лечения. Исследование находилось на второй фазе клинических испытаний, а для сравнения использовали минимальную дозу того же вещества, а не полноценное плацебо. Кроме того, новый спрей не сравнивали напрямую с уже применяемыми методами терапии. Специалисты намерены продолжить испытания, прежде чем делать окончательные выводы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи пациентам с депрессивными расстройствами. В перечень возможных методов вошли электросудорожная терапия, транскраниальная магнитная стимуляция и другие процедуры. Новый документ расширил список способов диагностики и лечения, предусмотренных для пациентов с этим заболеванием.