Участник СВО не смог вылететь из Калининграда в Москву из-за якобы неисправного кресла в самолёте. При этом представители авиакомпании отказались предоставить документы, подтверждающие поломку. Об этом изданию «Клопс» рассказала дочь военнослужащего.

Инцидент произошёл утром 10 ноября в аэропорту Храброво. 59-летний мужчина возвращался из отпуска и собирался вылететь в столицу в 06:10, чтобы затем пересесть на поезд до Курска. Однако на регистрации ему сообщили о технических неполадках и отказались оформлять посадку.

За разъяснениями пассажира отправили к представителю перевозчика, который, по словам дочери, появился лишь к моменту вылета самолёта. Сотрудница объяснила ситуацию поломкой кресла и предложила перенести перелёт.

Военнослужащий потребовал документально подтвердить неисправность и причину отказа в перевозке, однако получил лишь устный ответ. По словам его дочери, сотрудники также не приняли письменную претензию.

«Я не обязана ничего выдавать. Всё в устной форме», — передаёт «Клопс» слова представительницы авиакомпании.

Мужчина объяснил, что ему необходимо вовремя вернуться в Курск, однако это не изменило решение перевозчика. В результате его перебронировали на рейс, отправлявшийся на три часа позже. Дочь военнослужащего уже обратилась в авиакомпанию и собирается направить жалобу в Росавиацию.