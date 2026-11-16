Правительство России утвердило новые денежные премии для победителей и призёров Национального чемпионата «Абилимпикс» и чемпионата профессионального мастерства среди участников СВО с инвалидностью. Размер выплаты за первое место составит 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Новые правила начнут действовать с 2027 года, однако распространятся и на призёров соревнований 2026 года. За второе место предусмотрена премия в 200 тысяч рублей, за третье — 100 тысяч. Деньги будут перечисляться непосредственно на личные счета получателей.

Ежегодно выплаты смогут получить не более 450 участников Национального чемпионата «Абилимпикс» и 63 призёров соревнований среди участников СВО. Соответствующее положение разработано Минпросвещения России, которое впервые закрепило размеры этих премий на федеральном уровне.

Ранее призёрам «Абилимпикса» вручали электронные сертификаты номиналом 200, 150 и 100 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Использовать их можно было для дополнительного образования, профессиональной переподготовки или покупки технических средств реабилитации. Теперь вместо сертификатов предусмотрены денежные выплаты.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионаты помогают людям с инвалидностью осваивать востребованные профессии и находить работу. По его словам, в 2026 году победителями и призёрами Национального чемпионата «Абилимпикс» стали 450 человек, а соревнования среди участников СВО объединили более 600 конкурсантов.

«Эти состязания доказывают, что внутренняя стойкость открывает путь к новым возможностям, а мастерство, решимость и упорство участников служат ориентиром для молодежи, укрепляют веру в собственные силы», — отметил Кравцов.

Чемпионаты проводятся по поручению президента России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Их федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования.